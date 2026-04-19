Боец "Севера" рассказал о контрбатарейной работе "Гиацинтов"

БЕЛГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Расчеты 152-мм пушек "Гиацинт-Б" успешно ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости старший офицер батареи группировки войск "Север" с позывным "Иртыш".

По его словам, порядка 15 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ за неделю уничтожены расчетами 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" в Харьковской области

"Благодаря дальности и точности орудия работаем по всему, что наносит удары по нашей пехоте. Контрбатарейная борьба, уничтожение найденных орудий и конечно же поражение пунктов управления беспилотниками", - рассказал собеседник агентства.