Боец "Севера" рассказал о контрбатарейной работе "Гиацинтов"
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 19.04.2026
Боец "Севера" рассказал о контрбатарейной работе "Гиацинтов"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты 152-мм пушек «Гиацинт-Б» успешно ведут контрбатарейную борьбу в Харьковской области.
  • За неделю уничтожено порядка 15 пунктов управления беспилотниками ВСУ расчетами «Гиацинт-Б».
  • Уничтожение расчетов и точек запуска дронов помогает мотострелковым подразделениям безопаснее выполнять задачи по освобождению населенных пунктов.
БЕЛГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Расчеты 152-мм пушек "Гиацинт-Б" успешно ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости старший офицер батареи группировки войск "Север" с позывным "Иртыш".
По его словам, порядка 15 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ за неделю уничтожены расчетами 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" в Харьковской области.
"Благодаря дальности и точности орудия работаем по всему, что наносит удары по нашей пехоте. Контрбатарейная борьба, уничтожение найденных орудий и конечно же поражение пунктов управления беспилотниками", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что уничтожение расчетов и точек запуска дронов помогает мотострелковым подразделениям безопаснее выполнять задачи по освобождению населенных пунктов в Харьковской области.
