Ветеран СВО рассказал о подвиге командира подразделения с позывным "Фокс" - РИА Новости, 19.04.2026
07:01 19.04.2026 (обновлено: 07:03 19.04.2026)
Ветеран СВО рассказал о подвиге командира подразделения с позывным "Фокс"

РИА Новости: командир подразделения ВС РФ погиб, прикрывая группу эвакуации

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир российского подразделения с позывным «Фокс» прикрывал группу эвакуации.
  • «Фокс» получил ранения, несовместимые с жизнью, хотя не был обязан сопровождать группу эвакуации.
  • Благодаря «Фоксу» ветеран СВО Владислав Буравлев остался жив и не получил ранений.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Командир российского подразделения с позывным "Фокс" прикрывал группу эвакуации, получил ранения и погиб, рассказал ветеран спецоперации, кавалер ордена Мужества Владислав Буравлев.
"Он не обязан был идти с эвакуационным подразделением, но выдвинулся с ним на эвакуацию нашего тяжелораненого бойца, пулеметчика. Прикрывал группу эвакуации и получил ранения, несовместимые с жизнью", - сказал Буравлев РИА Новости.
Он добавил, что у "Фокса" были другие задачи, он не обязан был сопровождать группу.
"Тем не менее, так как в тот момент выдвинуться со мной как с санинструктором было некому, со мной выдвинулся он. "Фокс" меня прикрывал, благодаря ему я остался жив и не получил ранение", - отметил ветеран СВО.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
