Ветеран СВО рассказал о подвиге командира подразделения с позывным "Фокс"

"Он не обязан был идти с эвакуационным подразделением, но выдвинулся с ним на эвакуацию нашего тяжелораненого бойца, пулеметчика. Прикрывал группу эвакуации и получил ранения, несовместимые с жизнью", - сказал Буравлев РИА Новости.

Он добавил, что у "Фокса" были другие задачи, он не обязан был сопровождать группу.

"Тем не менее, так как в тот момент выдвинуться со мной как с санинструктором было некому, со мной выдвинулся он. "Фокс" меня прикрывал, благодаря ему я остался жив и не получил ранение", - отметил ветеран СВО.