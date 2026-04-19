Ветеран СВО рассказал о подвиге командира подразделения с позывным "Фокс"

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Командир российского подразделения с позывным "Фокс" прикрывал группу эвакуации, получил ранения и погиб, рассказал ветеран спецоперации, кавалер ордена Мужества Владислав Буравлев.
"Он не обязан был идти с эвакуационным подразделением, но выдвинулся с ним на эвакуацию нашего тяжелораненого бойца, пулеметчика. Прикрывал группу эвакуации и получил ранения, несовместимые с жизнью", - сказал Буравлев РИА Новости.
Он добавил, что у "Фокса" были другие задачи, он не обязан был сопровождать группу.
"Тем не менее, так как в тот момент выдвинуться со мной как с санинструктором было некому, со мной выдвинулся он. "Фокс" меня прикрывал, благодаря ему я остался жив и не получил ранение", - отметил ветеран СВО.