В Пушкинском музее провели эвакуацию из-за угроз

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Из Пушкинского музея эвакуировали людей из-за угроз, заявили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Днем в воскресенье сообщалось, что вход в его здания закрыли по техническим причинам.
"Сегодня в 14:30 в музей поступила информация, содержащая угрозы. В целях безопасности посетителей и сотрудников администрация музея незамедлительно приняла решение о полной эвакуации из всех зданий", — рассказали в пресс-службе.
В музее добавили, что на месте работают сотрудники МЧС и спецслужб.
