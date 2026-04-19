Как японские собаки-герои выжили в Антарктике без людей и еды

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Фильм "Белый плен" с Фильм "Белый плен" с Полом Уокером — история о собаках, брошенных в Антарктиде, которые героически выживают и ждут своих хозяев. За красивой голливудской сказкой стоит реальная трагедия, потрясшая целую страну.

Что же на самом деле произошло с собаками на станции Сева?

Должна была прославить Японию

В январе 1957-го Япония отправила свою первую научную экспедицию в Антарктиду — амбициозный проект, призванный показать миру, что страна способна на великие свершения после войны. Экспедиция была частью Международного геофизического года — глобальной научной программы, в которой участвовали ведущие державы планеты.

На ледокол "Сея" погрузили 11 исследователей и 19 сахалинских лаек. Собаки были полноправными членами команды, без которых работа была бы невозможна. Среди них были 3-летние братья Таро и Дзиро — самые молодые псы в упряжке.

Команда основала станцию Сева на острове Восточный Онгул и провела там год, занимаясь научными исследованиями. План был простой: в феврале 1958-го прибудет вторая экспедиция, заменит первую команду.

Катастрофа

Когда ледокол "Сея" со второй командой приблизился к станции, выяснилось, что морской лед стал гораздо толще и нестабильнее. Судно не могло пробиться к берегу. Погода стремительно ухудшалась.

Решение об экстренной эвакуации было принято 19 февраля 1958-го. На вертолете с материка сняли всех 11 исследователей.

Во время первой зимовки 3 собаки погибли. Самку по кличке Сиро пришлось эвакуировать на Большую землю: она ощенилась, не могла работать в упряжке. 15 взрослых рабочих собак остались на станции — их посадили на цепи возле базы и оставили запас еды на несколько дней. Ученые были уверены: вернутся за ними совсем скоро, как только утихнет непогода.

Но не вернулись. Антарктическая зима сковала континент, сделав возвращение к станции невозможным.

Скандал потряс Японию

Когда новость о брошенных собаках просочилась в прессу, в Японии разразился настоящий скандал. Исследователей называли едва ли не преступниками. Общественное мнение было безжалостным. Те, кто должны были вернуться национальными героями, вдруг оказались перед судом совести.

Один из проводников, Таичи Китамура, вспоминал : когда люди садились в вертолет, собаки начали лаять — отчаянно, пронзительно, будто понимая, что их бросают навсегда.

Одиннадцать месяцев в ледяном аду

Третья японская экспедиция приехала на станцию Сева 14 января 1959-го. Исследователи были готовы к худшему — обычная ездовая собака способна продержаться в Антарктиде максимум месяц.

Когда люди приблизились к базе, их встретили два пса. Живые, узнавшие людей. Это были Таро и Дзиро.

Исследователи не верили своим глазам. Как эти двое пережили антарктическую зиму, когда солнце не восходит месяцами, температура опускается до минус пятидесяти и вокруг нет ничего, кроме льда и камня?

Судьба остальных печальна. 13 собак из 15 погибли: 7 животных нашли мертвыми — они так и остались на цепях. 8 смогли вырваться из ошейников, но 6 из них так и не нашли.

Охотники в антарктической пустыне

Ясукадзу Китамура, профессор Университета Кюсю и один из кураторов собак, рассказывал : запасы еды на базе были нетронутыми. Тела собак на цепях остались целыми. Таро и Дзиро не прибегли к каннибализму. Они научились охотиться. Скорее всего, братья питались пингвинами, тюленями, морскими птицами и рыбой, вмерзшей в ледяные трещины.

Новость об их спасении мгновенно облетела Японию, теперь страна рыдала от счастья. Таро и Дзиро стали национальными героями — символами стойкости, воли к жизни, верности.

Жизнь после выживания

Дзиро остался в Антарктиде — продолжил работать в упряжке на следующих экспедициях. В июле 1960-го пес скончался , так и не вернувшись на родину. Его тело забальзамировали и поместили в Национальный музей природы и науки в Токио.