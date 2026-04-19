Вице-спикер парламента Словакии посетит торжества по случаю Дня Победы

БРАТИСЛАВА, 19 апр - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар сообщил РИА Новости, что вместе со словацким премьер-министром Робертом Фицо посетит торжества по случаю Дня Победы в Москве.

"В ближайшее время планируется официальный визит премьер-министра Роберта Фицо на празднование Дня Победы 9 мая. В официальной делегации планирую принять участие и я как заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики", - сообщил Гашпар РИА Новости.