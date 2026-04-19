07:40 19.04.2026
Вице-спикер парламента Словакии посетит торжества по случаю Дня Победы

РИА Новости: вице-спикер парламента Словакии Гашпар посетит Москву 9 мая

Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе. Архивное фото
  • Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар сообщил, что вместе с премьер-министром Робертом Фицо посетит торжества по случаю Дня Победы в Москве.
БРАТИСЛАВА, 19 апр - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар сообщил РИА Новости, что вместе со словацким премьер-министром Робертом Фицо посетит торжества по случаю Дня Победы в Москве.
"В ближайшее время планируется официальный визит премьер-министра Роберта Фицо на празднование Дня Победы 9 мая. В официальной делегации планирую принять участие и я как заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики", - сообщил Гашпар РИА Новости.
В мае 2025 года премьер Словакии посетил Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Пятнадцатого марта он заявил о готовности вновь посетить торжества в День Победы в столице РФ. Посол РФ в Словакии Сергей Андреев говорил РИА Новости в марте, что российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии 9 мая для участия в торжествах по случаю Дня Победы.
