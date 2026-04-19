05:43 19.04.2026 (обновлено: 14:08 19.04.2026)
Berliner Zeitung: шутка Фицо про русских и шнурки вызвала резонанс в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высказывание премьер-министра Словакии Роберта Фицо о попытках ЕС ослабить Россию вызвало широкий резонанс в Европе.
  • Berliner Zeitung отмечает растущую напряженность между Словакией и ЕС из-за различий в приоритетах между поддержкой Украины и национальными интересами Братиславы.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Высказывание премьер-министра Словакии Роберта Фицо о попытках ЕС ослабить Россию вызвало широкий резонанс в Европе, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Премьер-министр сформулировал свою позицию особенно резко, произнеся фразу, которая вызвала там (в Европе. — Прим. ред.) особенно широкий резонанс: "Русские очень хорошо говорят: если мы стоим на коленях, то только потому, что завязываем шнурки"", — говорится в материале.
Как считает издание, Фицо таким образом раскритиковал предположение о возможности поставить Россию на колени под давлением экономического и военного давления, что не понравилось Евросоюзу.
"Последние заявления Фицо иллюстрируют растущую напряженность внутри ЕС. В то время как многие государства-члены считают поддержку Украины центральной частью европейской безопасности, Братислава ставит национальные интересы на первый план", — говорится в материале.
В четверг Фицо, комментируя попытки ЕС ослабить Россию и "поставить на колени", назвал такую стратегию плохой и неработающей и заявил, что русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от них кто-то другой.
В середине февраля Фицо заявил, что западные страны, поддерживающие продолжение конфликта на Украине, боятся признать, что ошиблись, выбрав такую стратегию.
