СМИ: шутка Фицо про Россию вывела из себя ЕС

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Высказывание премьер-министра Словакии Роберта Фицо о попытках ЕС ослабить Россию вызвало широкий резонанс в Европе, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Премьер-министр сформулировал свою позицию особенно резко, произнеся фразу, которая вызвала там (в Европе. — Прим. ред.) особенно широкий резонанс: "Русские очень хорошо говорят: если мы стоим на коленях, то только потому, что завязываем шнурки"", — говорится в материале.
"Последние заявления Фицо иллюстрируют растущую напряженность внутри ЕС. В то время как многие государства-члены считают поддержку Украины центральной частью европейской безопасности, Братислава ставит национальные интересы на первый план", — говорится в материале.
В четверг Фицо, комментируя попытки ЕС ослабить Россию и "поставить на колени", назвал такую стратегию плохой и неработающей и заявил, что русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от них кто-то другой.
В середине февраля Фицо заявил, что западные страны, поддерживающие продолжение конфликта на Украине, боятся признать, что ошиблись, выбрав такую стратегию.