03:29 19.04.2026 (обновлено: 03:37 19.04.2026)
Словакия может заблокировать вступление Украины в ЕС, заявили в парламенте

Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе. Архивное фото
  • Словакия может заблокировать вступление Украины в Европейский союз, если конфликт между Киевом и Братиславой в сфере энергетики будет усиливаться, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
  • Он отметил, что Братислава поддерживает вступление стран в ЕС только при условии выполнения всех требований и полной готовности во всех сферах, а Украина не соответствует даже базовым условиям и критериям для принятия в Евросоюз.
БРАТИСЛАВА, 19 апр — РИА Новости. Словакия может заблокировать вступление Украины в Европейский союз, если связанный с энергетикой конфликт между Киевом и Братиславой будет усиливаться, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
"Украина не рискует "автоматически потерять поддержку ЕС", однако может столкнуться с конкретными проблемами со Словакией, если конфликты (например, в энергетике, транзите, военной помощи) будут усиливаться. В конечном итоге Словацкая Республика может заблокировать вступление Украины в ЕС", — сказал он.
Парламентарий отметил, что Словакия поддерживает вступление любой страны в ЕС только при условии выполнения всех требований и полной готовности во всех сферах.
"Украина не соответствует даже базовым условиям и критериям для вступления в ЕС", — добавил Гашпар.
Он также напомнил, что "премьер-министр Роберт Фицо уже длительное время занимает более критическую позицию по отношению к Украине, чем предыдущие словацкие правительства".
"Действительно, энергетика (например, нефтепровод "Дружба") и вопросы помощи Украине являются чувствительными темами и могут приводить к напряженности", — заключил Гашпар.
В начале марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина никак не сможет стать членом ЕС к 2027 году при существующем сложном механизме присоединения, поэтому Еврокомиссия готовит для Киева некий эксклюзивный план постепенного членства.
Газета Politico со ссылкой на источники на этой неделе сообщила, что крупные страны ЕС, — Германия, Нидерланды и Италия — не хотят в ближайшее время обсуждать принятие Украины в евроблок.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти — политическое решение украинской стороны, цель которой — шантаж.
