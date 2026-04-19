Словакия может заблокировать вступление Украины в ЕС, заявили в парламенте

БРАТИСЛАВА, 19 апр — РИА Новости. Словакия может заблокировать вступление Украины в Европейский союз, если связанный с энергетикой конфликт между Киевом и Братиславой будет усиливаться, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

"Украина не рискует "автоматически потерять поддержку ЕС", однако может столкнуться с конкретными проблемами со Словакией, если конфликты (например, в энергетике, транзите, военной помощи) будут усиливаться. В конечном итоге Словацкая Республика может заблокировать вступление Украины в ЕС", — сказал он.