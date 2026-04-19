Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили сделать скамейки у подъездов обязательными
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 19.04.2026 (обновлено: 16:19 19.04.2026)
В Госдуме предложили сделать скамейки у подъездов обязательными

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина отдыхает на скамейке в одном из парков Москвы
Женщина отдыхает на скамейке в одном из парков Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) предложил устанавливать скамейки со спинкой у каждого подъезда на расстоянии не более 30 метров.
  • Панеш выступил за упрощенный порядок размещения скамеек: достаточно заявления от жителя в управляющую компанию или администрацию без общего собрания собственников.
  • Депутат предложил включить установку и обслуживание скамеек в минимальный перечень работ по благоустройству, которые управляющие компании обязаны выполнять за счет тарифа на содержание жилья.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Скамейки со спинкой стоит устанавливать у каждого подъезда на расстоянии не более 30 метров, а также разрешить жителям ставить лавочки за свой счет без дополнительных разрешений, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).
"Надо ввести понятие "социальная скамейка" для маломобильных групп граждан и пенсионеров. Установить упрощенный порядок размещения: достаточно заявления от жителя в управляющую компанию или администрацию, без общего собрания. Также необходимо установить норматив: на расстоянии не более 30 метров от каждого подъезда должна быть скамейка со спинкой", - сказал Панеш.
Он также предложил разрешить жителям самостоятельно устанавливать скамейки за свой счет без дополнительных разрешений при условии соблюдения санитарных норм и обязать управляющую компанию согласовывать установку в течение 14 дней.
"Включить установку и обслуживание скамеек в минимальный перечень работ по благоустройству, которые управляющие компании обязаны выполнять за счет тарифа на содержание жилья. Лавочка у подъезда - это символ заботы о старшем поколении", - предложил депутат.
Панеш рассказал, что к нему поступают десятки обращений от пожилых граждан, которые просят помочь с установкой обычных лавочек у подъездов.
Раньше, по его словам, они были почти у каждого дома - бабушки выходили, садились, общались, но сейчас лавочки убирают или переносят в отдаленные места, а для человека с больными ногами или давлением пройти лишние 50 метров - проблема.
"Пенсионеры предлагают сами купить лавочки за свой счет, но городские власти зачастую не дают разрешения... Скамейка у подъезда для пожилого человека - это не просто элемент благоустройства, а возможность выйти из дома и сохранить активность", - считает парламентарий.
Панеш пояснил, что сегодня любая лавочка на придомовой территории требует решения общего собрания собственников, и для одинокого пенсионера собрать такое собрание - непростая задача, ведь многие соседи против, а власти без протокола собрания разрешение не дают.
ОбществоГосдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала