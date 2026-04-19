В Вологодской области школьников госпитализировали с пищевым отравлением

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участники детского коллектива «Гармоника» из Химок были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию после участия в конкурсе в Череповце.
- Один ребенок находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести, его жизнь вне опасности; состояние остальных пациентов стабилизировано.
- Специалисты рассматривают две версии причин отравления: прием пищи в заведении общепита в Череповце или занесенная энтеровирусная инфекция.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Участники детского коллектива "Гармоника" из Химок почувствовали себя плохо на конкурсе в Череповце и были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
В Муроме более 600 человек пострадали из-за кишечной инфекции
13 апреля, 13:47
Ансамбль приехал на Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах и фольклорного пения "Русские наигрыши". Вечером 20 человек почувствовали себя плохо.
"Вызвали скорую. Во вторую областную больницу Череповца поступили десять школьников с симптомами пищевого отравления. Один ребёнок в реанимации в состоянии средней степени тяжести. Его жизнь вне опасности. Четверо взрослых, которые также жаловались на самочувствие, после обследования от госпитализации отказались. Врачи наблюдают за состоянием пациентов, сейчас оно стабилизировано", - уточнил Филимонов.
Глава региона отметил, что специалисты в качестве причины рассматривают две версии.
"Первая: приём пищи в заведении общепита в Череповце. Кафе, где обедали участники коллектива, проверит Роспотребнадзор. Вторая — занесённая энтеровирусная инфекция, источник которой мог находиться в другом регионе до поездки. Сейчас устанавливается, где именно и при каких обстоятельствах произошло заражение", - заключил он.