В Вологодской области школьников госпитализировали с пищевым отравлением

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Участники детского коллектива "Гармоника" из Химок почувствовали себя плохо на конкурсе в Череповце и были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.