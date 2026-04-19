Американец выиграл турнир ATP в Германии

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Американский теннисист Бен Шелтон обыграл итальянца Флавио Коболли в финале турнира категории ATP 500 в Мюнхене, призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу второй ракетки мира Шелтона, Коболли занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 1 час 30 минут.