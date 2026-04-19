Американец выиграл турнир ATP в Германии
16:18 19.04.2026 (обновлено: 16:38 19.04.2026)
Американец выиграл турнир ATP в Германии

Шелтон выиграл турнир ATP 500 в Мюнхене, обыграв Коболли в финале

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский теннисист Бен Шелтон обыграл итальянца Флавио Коболли в финале турнира категории ATP 500 в Мюнхене.
  • Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу Шелтона, матч длился 1 час 30 минут.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Американский теннисист Бен Шелтон обыграл итальянца Флавио Коболли в финале турнира категории ATP 500 в Мюнхене, призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу второй ракетки мира Шелтона, Коболли занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 1 час 30 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
BMW Open
19 апреля 2026 • начало в 14:40
Завершен
Флавио Коболли
0 : 22:65:7
Бен Шелтон
Календарь Турнирная таблица История встреч
Шелтону 23 года. Американец выиграл второй титул в сезоне и пятый в карьере. Шелтон и Коболли провели шестой очный матч под эгидой ATP, американец одержал четвертую победу.
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Рыбакина выиграла турнир WTA 500 в Штутгарте
Вчера, 15:33
 
ТеннисСпортБен ШелтонАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
