ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действия "Севера"

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 165 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", это улучшило тактическое положение, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Таратутино, Великая Писаревка, Коренек, Шостка и Малая Рыбица Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Как отметило ведомство, в Харьковской области нанесено поражение подразделениям пяти механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Веселое, Избицкое, Терновая, Липцы, Богодухов и Землянки Харьковской области.
"Противник потерял более 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, десять складов материальных средств и склад горючего", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
