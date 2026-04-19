Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действия "Севера"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 19.04.2026 (обновлено: 12:22 19.04.2026)
ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действия "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действия группировки "Север"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 19.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за сутки потеряли более 165 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск «Север».
  • Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах Сумской и Харьковской областей.
  • Противник потерял боевую технику, автомобили, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и несколько складов.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 165 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", это улучшило тактическое положение, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Таратутино, Великая Писаревка, Коренек, Шостка и Малая Рыбица Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Как отметило ведомство, в Харьковской области нанесено поражение подразделениям пяти механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Веселое, Избицкое, Терновая, Липцы, Богодухов и Землянки Харьковской области.
"Противник потерял более 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, десять складов материальных средств и склад горючего", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала