В Саратове детские лагеря не будут работать летом из-за атак БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Решение об ограничении работы детских лагерей принято антитеррористической комиссией в связи с имевшимися ранее случаями повреждения зданий из-за атак БПЛА.
- Те, кто уже приобрел путевки в лагеря на Кумысной поляне, могут вернуть деньги.
САРАТОВ, 19 апр - РИА Новости. Решение об ограничении работы детских лагерей в Саратове принято антитеррористической комиссией в связи с имевшимися ранее случаями их повреждения из-за атак БПЛА, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
В среду глава Саратова Игорь Молчанов в соцсетях объявил, что исходя из рекомендаций специалистов принято "важное и непростое решение", и работа детских лагерей на территории природного парка Кумысная поляна в черте Саратова летом 2026 года будет ограничена в связи с угрозой безопасности. В пресс-службе мэрии РИА Новости пояснили, что речь идет о десяти летних лагерях. В субботу директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина решила обратиться к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой разобраться в вопросе.
"Специалисты тщательно проанализировали ситуацию. Ранее были случаи повреждения зданий в результате атак БПЛА на территории данных учреждений. Необходимость подобных ограничений неоспорима. Когда речь идет даже о малейшей потенциальной угрозе для детей, - никаких обсуждений быть не может. Это однозначно", - написал глава региона в канале на платформе Max.
Бусаргин пояснил, что решение принято антитерростической комиссией Саратова, в состав которой входят представители всех правоохранительных органов и надзорных ведомств, и протокольно зафиксировано в среду. Перед правительством области и администрацией города губернатор поставил задачу максимально расширить возможности для отдыха детей на других безопасных площадках.
Те, кто уже приобрел путевки в лагеря на Кумысной поляне, могут вернуть деньги, добавил глава региона.
