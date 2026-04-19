В Саратове детские лагеря не будут работать летом из-за атак БПЛА

САРАТОВ, 19 апр - РИА Новости. Решение об ограничении работы детских лагерей в Саратове принято антитеррористической комиссией в связи с имевшимися ранее случаями их повреждения из-за атак БПЛА, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"Специалисты тщательно проанализировали ситуацию. Ранее были случаи повреждения зданий в результате атак БПЛА на территории данных учреждений. Необходимость подобных ограничений неоспорима. Когда речь идет даже о малейшей потенциальной угрозе для детей, - никаких обсуждений быть не может. Это однозначно", - написал глава региона в канале на платформе Max.