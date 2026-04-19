Рыбакина выиграла турнир WTA 500 в Штутгарте

- Елена Рыбакина выиграла теннисный турнир категории WTA 500 в Штутгарте.
- В финале она победила Каролину Мухову из Чехии со счетом 7:5, 6:1.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Представляющая Казахстан вторая ракетка мира Елена Рыбакина выиграла теннисный турнир категории WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
В финале первая ракетка турнира Рыбакина победила представительницу Чехии Каролину Мухову (7-й номер посева) со счетом 7:5, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час 18 минут.
