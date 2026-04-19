15:33 19.04.2026 (обновлено: 15:37 19.04.2026)
Рыбакина выиграла турнир WTA 500 в Штутгарте

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елена Рыбакина выиграла теннисный турнир категории WTA 500 в Штутгарте.
  • В финале она победила Каролину Мухову из Чехии со счетом 7:5, 6:1.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Представляющая Казахстан вторая ракетка мира Елена Рыбакина выиграла теннисный турнир категории WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
В финале первая ракетка турнира Рыбакина победила представительницу Чехии Каролину Мухову (7-й номер посева) со счетом 7:5, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час 18 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Porsche Tennis Grand Prix
19 апреля 2026 • начало в 14:10
Завершен
Елена Рыбакина
2 : 07:56:1
Каролина Мухова
Календарь Турнирная таблица История встреч
Рыбакиной 26 лет, она является уроженкой Москвы и с 2018 года представляет Казахстан. Спортсменка выиграла второй турнир в сезоне и 13-й за карьеру. Теннисистка также выигрывала турнир в Штутгарте в 2024 году.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Янчук посоветовал Андреевой показывать максимально агрессивную игру
Вчера, 09:22
 
