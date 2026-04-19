Слуцкий: Россия продолжит добиваться признания геноцида советского народа

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия продолжит добиваться признания ООН и на всех международных площадках преступлений нацистов и их пособников именно геноцидом советского народа, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Именно тогда, по словам политика, впервые признавался факт целенаправленной и масштабной политики гитлеровских нацистов по уничтожению мирного населения на оккупированной территории Советского Союза.

"Однако преступления Третьего рейха против советского народа до сих пор не названы геноцидом на международном уровне. Несмотря на то, что изуверы истребили миллионы мирных советских граждан. По самым скромным подсчётам современных историков, порядка 13,7 миллиона человек – стариков, женщин, детей, включая младенцев. Эта ужасающая цифра многократно превысила последствия и Холокоста, и официально признанного ООН геноцида сербов и цыган", - добавил Слуцкий.