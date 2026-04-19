Слуцкий: Россия продолжит добиваться признания геноцида советского народа

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия продолжит добиваться признания ООН и на всех международных площадках преступлений нацистов и их пособников именно геноцидом советского народа, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Россия продолжит добиваться признания ООН и на всех международных площадках (парламентские - не исключение) преступлений нацистов и их пособников именно геноцидом советского народа. Без срока давности. Это наш долг перед предками, спасшими Европу от "коричневой чумы", и перед будущими поколениями", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сегодняшняя памятная дата была установлена федеральным законом в 2025 году и выбрана не случайно: 19 апреля 1943 года был издан указ президиума Верховного совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников".
Именно тогда, по словам политика, впервые признавался факт целенаправленной и масштабной политики гитлеровских нацистов по уничтожению мирного населения на оккупированной территории Советского Союза.
"Однако преступления Третьего рейха против советского народа до сих пор не названы геноцидом на международном уровне. Несмотря на то, что изуверы истребили миллионы мирных советских граждан. По самым скромным подсчётам современных историков, порядка 13,7 миллиона человек – стариков, женщин, детей, включая младенцев. Эта ужасающая цифра многократно превысила последствия и Холокоста, и официально признанного ООН геноцида сербов и цыган", - добавил Слуцкий.
Европейские столицы, как подчеркнул он, в своей "русофобской паранойе" и "припадке исторической лжи" ставят знак равенства между нацистской Германией и Советским Союзом, между нацистской свастикой и красной звездой.
"Разжигатели Третьей мировой в Европе в этой же кощунственной логике отрицают и геноцид советского народа немецкими фашистами, и геноцид жителей русского Донбасса современными украинскими неонацистами… Мы будем защищать историческую правду и бороться с попытками пересмотра международно-признанных итогов Второй Мировой войны", - подытожил глава думского комитета.