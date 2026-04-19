В акватории реки Туапсе локализовали разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 19.04.2026
15:59 19.04.2026 (обновлено: 16:17 19.04.2026)
В акватории реки Туапсе локализовали разлив нефтепродуктов

Оперштаб: в акватории реки Туапсе локализовали разлив нефтепродуктов

© Фото : соцсетиПожар в порту Туапсе
Пожар в порту Туапсе - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© Фото : соцсети
Пожар в порту Туапсе
  • В акватории реки Туапсе локализовали разлив нефтепродуктов.
  • Специалисты установили 750 метров боновых заграждений и 5 специальных устройств для сбора.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Специалисты локализовали разлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Специалисты локализовали разлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе. Специалисты установили 750 метров боновых заграждений и 5 специальных устройств для сбора, оборудовали нефтеловушку. Выхода нефтепродуктов в море не допущено", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Как уточнил оперштаб, нефтепродукты попали в реку из-за пожара на морском терминале, который произошел в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля и в настоящее время уже ликвидирован.
