Краткий пересказ от РИА ИИ
- В акватории реки Туапсе локализовали разлив нефтепродуктов.
- Специалисты установили 750 метров боновых заграждений и 5 специальных устройств для сбора.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Специалисты локализовали разлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Специалисты локализовали разлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе. Специалисты установили 750 метров боновых заграждений и 5 специальных устройств для сбора, оборудовали нефтеловушку. Выхода нефтепродуктов в море не допущено", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Как уточнил оперштаб, нефтепродукты попали в реку из-за пожара на морском терминале, который произошел в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля и в настоящее время уже ликвидирован.
