ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Министр энергетики США Крис Райт назвал продление лицензии на продажу российской нефти прагматичным и временным шагом, признав, что российские энергоресурсы и так присутствуют на мировом рынке.

"Мы просто приняли краткосрочное прагматичное решение, продиктованное гуманитарными соображениями: вместо того, чтобы вся эта нефть шла в Китай , часть её должна поступать в Индию , часть - в другие другие азиатские страны, где её будут перерабатывать и использовать для снабжения населения энергией", - сказал Райт каналу Fox News

Министр отметил, что Индия экспортирует топливо в Европу , которая тоже крайне обеспокоена ценами на энергоносители.

"Речь идёт о краткосрочных прагматичных мерах, чтобы нефть, которая уже находится в обороте, просто шла в другом направлении", - сказал Райт.

Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.