ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Министр энергетики США Крис Райт назвал продление лицензии на продажу российской нефти прагматичным и временным шагом, признав, что российские энергоресурсы и так присутствуют на мировом рынке.
"Мы просто приняли краткосрочное прагматичное решение, продиктованное гуманитарными соображениями: вместо того, чтобы вся эта нефть шла в Китай, часть её должна поступать в Индию, часть - в другие другие азиатские страны, где её будут перерабатывать и использовать для снабжения населения энергией", - сказал Райт каналу Fox News.
Министр отметил, что Индия экспортирует топливо в Европу, которая тоже крайне обеспокоена ценами на энергоносители.
"Речь идёт о краткосрочных прагматичных мерах, чтобы нефть, которая уже находится в обороте, просто шла в другом направлении", - сказал Райт.
Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.