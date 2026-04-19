В Аргентине зритель погиб во время Южноамериканского ралли

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Один зритель погиб во время Южноамериканского ралли в Аргентине, после того как автомобиль одного из участников потерял управление и вылетел с трассы в сторону болельщиков, сообщает Clarin.
Инцидент произошел на одном из спецучастков во время финального этапа Южноамериканского ралли в Мина-Клаверо. Volkswagen Polo под управлением парагвайцев Дидье Ариаса и Эктора Нуньеса потерял управление, его выбросило за пределы трассы в сектор, где находились зрители.
В результате аварии трое зрителей были госпитализированы. 25-летний мужчина, получивший множественные травмы, находился в критическом состоянии, позже стало известно, что он скончался. 40-летняя женщина и маленькая девочка также получили травмы, но их жизням ничего не угрожает. Организаторы ралли приняли решение отменить соревнования.