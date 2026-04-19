23:19 19.04.2026 (обновлено: 23:20 19.04.2026)
В Аргентине зритель погиб во время Южноамериканского ралли

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во время финального этапа Южноамериканского ралли в Мина-Клаверо автомобиль одного из участников потерял управление и вылетел за пределы трассы в сектор, где находились зрители.
  • В результате аварии погиб 25-летний мужчина, еще двое зрителей — 40-летняя женщина и маленькая девочка — получили травмы, но их жизням ничего не угрожает.
  • Организаторы ралли приняли решение отменить соревнования.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Один зритель погиб во время Южноамериканского ралли в Аргентине, после того как автомобиль одного из участников потерял управление и вылетел с трассы в сторону болельщиков, сообщает Clarin.
Инцидент произошел на одном из спецучастков во время финального этапа Южноамериканского ралли в Мина-Клаверо. Volkswagen Polo под управлением парагвайцев Дидье Ариаса и Эктора Нуньеса потерял управление, его выбросило за пределы трассы в сектор, где находились зрители.
В результате аварии трое зрителей были госпитализированы. 25-летний мужчина, получивший множественные травмы, находился в критическом состоянии, позже стало известно, что он скончался. 40-летняя женщина и маленькая девочка также получили травмы, но их жизням ничего не угрожает. Организаторы ралли приняли решение отменить соревнования.
 
