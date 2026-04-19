Проход судов через Ормуз сейчас небезопасен, заявил Райт

ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Проход судов через Ормузский пролив сейчас небезопасен, признал в воскресенье глава американского минэнерго Крис Райт.
"Это правда", - ответил он в интервью телеканалу CNN на просьбу подтвердить, что проход судов через Ормузский пролив сейчас не является безопасным.
"Нет. Прямо сейчас мы ведем кампанию максимального давления на Иран. Они не будут продавать больше никаких товаров через Ормузский пролив, и финансовые и банковские санкции сильно бьют по ним", - ответил Райт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.