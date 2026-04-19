Проход судов через Ормуз сейчас небезопасен, заявил Райт
16:59 19.04.2026
Проход судов через Ормуз сейчас небезопасен, заявил Райт

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава американского минэнерго Крис Райт заявил, что проход судов через Ормузский пролив сейчас небезопасен.
  • Райт отверг предположение о том, что снятие торговой блокады США с Ирана может привести к снижению напряженности в регионе.
ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Проход судов через Ормузский пролив сейчас небезопасен, признал в воскресенье глава американского минэнерго Крис Райт.
"Это правда", - ответил он в интервью телеканалу CNN на просьбу подтвердить, что проход судов через Ормузский пролив сейчас не является безопасным.
Танкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
КСИР заявил о перекрытии Ормузского пролива до полного снятия блокады
18 апреля, 21:29
Райт также отверг предположение ведущего телеканала о том, что снятие торговой блокады США с Ирана может привести с снижению напряженности в регионе и обеспечит проход судов по проливу.
"Нет. Прямо сейчас мы ведем кампанию максимального давления на Иран. Они не будут продавать больше никаких товаров через Ормузский пролив, и финансовые и банковские санкции сильно бьют по ним", - ответил Райт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Трамп заявил, что Иран открыл огонь в Ормузе и нарушил перемирие
Вчера, 15:49
 
