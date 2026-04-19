Прокуратура взяла под контроль расследование смерти супругов в Подмосковье

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Прокуратура в Мытищах взяла под контроль расследование смерти супругов от колото-резаных ран после их конфликта из-за желания женщины развестись, сообщает прокуратура Подмосковья.
В воскресенье в пресс-службе ГСУ СК Московской области сообщили, что 19 апреля в квартире в Мытищах были обнаружены тела супругов с колото-резаными ранами. До этого из квартиры было слышно, как они ссорились.
В прокуратуре области рассказали, что ссора произошла на фоне конфликта из-за желания женщины развестись.
В СК отмечали, что следователи осмотрели места происшествия и изъяли ножи. Назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся допросы свидетелей.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что, по предварительным данным, в ходе ссоры супруги могли нанести друг другу колото-резаные раны.