Сотрудник СК проводит следственные мероприятия в квартире в Мытищах, где обнаружили супругов с колото-резаными ранами

Прокуратура взяла под контроль расследование смерти супругов в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ В Мытищах в квартире были обнаружены тела супругов с колото-резаными ранами.

Ссора произошла на фоне конфликта из-за желания женщины развестись.

Мытищинская городская прокуратура взяла под контроль расследование смерти супругов.

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Прокуратура в Мытищах взяла под контроль расследование смерти супругов от колото-резаных ран после их конфликта из-за желания женщины развестись, сообщает прокуратура Подмосковья.

В воскресенье в пресс-службе ГСУ СК Московской области сообщили, что 19 апреля в квартире в Мытищах были обнаружены тела супругов с колото-резаными ранами. До этого из квартиры было слышно, как они ссорились.

В прокуратуре области рассказали, что ссора произошла на фоне конфликта из-за желания женщины развестись.

"По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) ход и результаты его расследования взяла под контроль Мытищинская городская прокуратура", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max

В СК отмечали, что следователи осмотрели места происшествия и изъяли ножи. Назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся допросы свидетелей.