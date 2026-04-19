Прокуратура взяла под контроль расследование смерти супругов в Подмосковье
12:33 19.04.2026
Прокуратура взяла под контроль расследование смерти супругов в Подмосковье

Прокуратура контролирует расследование смерти супругов после ссоры из-за развода

© ГСУ СК России по Московской области/ВКонтактеСотрудник СК проводит следственные мероприятия в квартире в Мытищах, где обнаружили супругов с колото-резаными ранами
  • В Мытищах в квартире были обнаружены тела супругов с колото-резаными ранами.
  • Ссора произошла на фоне конфликта из-за желания женщины развестись.
  • Мытищинская городская прокуратура взяла под контроль расследование смерти супругов.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Прокуратура в Мытищах взяла под контроль расследование смерти супругов от колото-резаных ран после их конфликта из-за желания женщины развестись, сообщает прокуратура Подмосковья.
В воскресенье в пресс-службе ГСУ СК Московской области сообщили, что 19 апреля в квартире в Мытищах были обнаружены тела супругов с колото-резаными ранами. До этого из квартиры было слышно, как они ссорились.
В прокуратуре области рассказали, что ссора произошла на фоне конфликта из-за желания женщины развестись.
"По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) ход и результаты его расследования взяла под контроль Мытищинская городская прокуратура", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max.
В СК отмечали, что следователи осмотрели места происшествия и изъяли ножи. Назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся допросы свидетелей.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что, по предварительным данным, в ходе ссоры супруги могли нанести друг другу колото-резаные раны.
