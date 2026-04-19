В Таганроге после ракетного удара загорелись склады

Краткий пересказ от РИА ИИ В Таганроге после ракетного удара возник пожар на складах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Всего при атаке на город пострадали три человека, им оказали помощь.

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Таганроге после ракетного удара возник пожар на складах, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

« "В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений", — написал он на платформе MAX

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, идет оценка ущерба.

Также глава региона отметил, что при атаке на город пострадали три человека, им оказали медицинскую помощь.