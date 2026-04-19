Пострадавших в результате стрельбы в Чернигове нет, заявили в полиции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пострадавших в результате стрельбы в Чернигове нет, сообщили в национальной полиции Украины.
- У одного из участников изъяли стартовый пистолет.
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Пострадавших в результате инцидента на улице в украинском Чернигове нет, у одного из участников изъят стартовый пистолет, сообщили в национальной полиции Украины.
"Полиция работает на месте происшествия в Чернигове. Предварительно известно, что на улице у мужчины изъяли стартовый пистолет. Информация по стрельбе по детям не подтверждается. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции.
Позже в полиции Черниговской области уточнили, что двое мужчин шли по улице, один из них сделал несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета. Его задержали и изъяли оружие. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".