17:27 19.04.2026 (обновлено: 18:42 19.04.2026)
Пострадавших в результате стрельбы в Чернигове нет, заявили в полиции

© Кадр видео из соцсетейСотрудники правоохранительных органов Украины на месте стрельбы в Чернигове
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники правоохранительных органов Украины на месте стрельбы в Чернигове
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пострадавших в результате стрельбы в Чернигове нет, сообщили в национальной полиции Украины.
  • У одного из участников изъяли стартовый пистолет.
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Пострадавших в результате инцидента на улице в украинском Чернигове нет, у одного из участников изъят стартовый пистолет, сообщили в национальной полиции Украины.
Ранее в воскресенье агентство УНИАН сообщило, что двое мужчин открыли огонь на улице в Чернигове на севере Украины, по предварительным данным, есть раненные.
"Полиция работает на месте происшествия в Чернигове. Предварительно известно, что на улице у мужчины изъяли стартовый пистолет. Информация по стрельбе по детям не подтверждается. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции.
Позже в полиции Черниговской области уточнили, что двое мужчин шли по улице, один из них сделал несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета. Его задержали и изъяли оружие. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
Киевские полицейские, бросившие гражданских во время стрельбы - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
СМИ: двое полицейских сбежали с места стрельбы в Киеве, оставив гражданских
Вчера, 09:06
 
