СМИ: двое полицейских сбежали с места стрельбы в Киеве, оставив гражданских - РИА Новости, 19.04.2026
09:06 19.04.2026 (обновлено: 15:45 19.04.2026)
СМИ: двое полицейских сбежали с места стрельбы в Киеве, оставив гражданских

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое полицейских сбежали с места стрельбы в Киеве, оставив гражданских без защиты и помощи.
  • В отношении патрульных началось служебное расследование, их отстранили от исполнения обязанностей.
  • Возбуждено уголовное дело по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Двое полицейских сбежали с места стрельбы в Киеве, бросив на произвол судьбы гражданских и ребенка, передает украинский телеканал ТСН.
"В Сеть попало видео, на котором видно, что двое правоохранителей, очевидно, прибывшие на вызов, просто сбежали с места происшествия после первых выстрелов, оставив без защиты и помощи безоружных гражданских, в частности ребенка, вынужденного спасаться самостоятельно. К сожалению, одному из взрослых мужчин спастись не удалось", — говорится в сообщении.
Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в отношении патрульных началось служебное расследование. На время проверки их отстранили от исполнения обязанностей.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, изучают видео, допрашивают свидетелей, чтобы передать информацию в Госбюро расследований. Позже стало известно о возбуждении уголовного дела по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".
Накануне вооруженный мужчина открыл огонь по людям в Голосеевском районе Киева, а затем захватил несколько человек в заложники и забаррикадировался в супермаркете. Через некоторое время его ликвидировали при задержании. Погибли шесть человек, 15 получили ранения. Прокуратура возбудила уголовное дело о теракте.
