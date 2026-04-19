СМИ: двое полицейских сбежали с места стрельбы в Киеве, оставив гражданских

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Двое полицейских сбежали с места стрельбы в Киеве, бросив на произвол судьбы гражданских и ребенка, передает украинский телеканал ТСН.

"В Сеть попало видео, на котором видно, что двое правоохранителей, очевидно, прибывшие на вызов, просто сбежали с места происшествия после первых выстрелов, оставив без защиты и помощи безоружных гражданских, в частности ребенка, вынужденного спасаться самостоятельно. К сожалению, одному из взрослых мужчин спастись не удалось", — говорится в сообщении.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в отношении патрульных началось служебное расследование. На время проверки их отстранили от исполнения обязанностей.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, изучают видео, допрашивают свидетелей, чтобы передать информацию в Госбюро расследований. Позже стало известно о возбуждении уголовного дела по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".