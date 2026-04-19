Немецкий политик призвала власти признать геноцид советского народа - РИА Новости, 19.04.2026
14:04 19.04.2026
Немецкий политик призвала власти признать геноцид советского народа

Немецкий политик Дагделен призвала власти признать геноцид советского народа

Концентрационный лагерь смерти Освенцим (Аушвиц). Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен призвала власти Германии официально признать геноцид советского народа в годы Второй мировой войны.
  • Политик напомнила, что в период с 1941 по 1945 годы в результате преступлений гитлеровцев погибли более 27 миллионов советских граждан, подавляющее большинство из которых составляли мирные жители.
БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен призвала власти Германии официально признать геноцид советского народа в годы Второй мировой войны.
Девятнадцатого апреля в России впервые отмечается День памяти жертв геноцида советского народа.
"Федеральное правительство (ФРГ - ред.) больше не должно молчать и уклоняться по случаю этого Дня памяти. Настало время наконец-то официально признать это истребление народов Советского Союза геноцидом", - заявила Дагделен в видео, опубликованном в ее аккаунте в соцсети Х.
Политик напомнила, что в период с 1941 по 1945 годы в результате преступлений гитлеровцев погибли более 27 миллионов советских граждан, подавляющее большинство из которых составляли мирные жители.
"Официальное признание этого геноцида со стороны федерального правительства давно назрело", - подчеркнула Дагделен.
Выбор 19 апреля в качестве новой памятной даты связан с тем, что именно в этот день в 1943 году был издан указ президиума Верховного совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников". Этот документ впервые зафиксировал свидетельства системной, целенаправленной политики нацистов по уничтожению мирных жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.
