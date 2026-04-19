Немецкий политик призвала власти признать геноцид советского народа

БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен призвала власти Германии официально признать геноцид советского народа в годы Второй мировой войны.

Политик напомнила, что в период с 1941 по 1945 годы в результате преступлений гитлеровцев погибли более 27 миллионов советских граждан, подавляющее большинство из которых составляли мирные жители.