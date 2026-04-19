Немецкий политик призвала власти признать геноцид советского народа

БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен призвала власти Германии официально признать геноцид советского народа в годы Второй мировой войны.
Девятнадцатого апреля в России впервые отмечается День памяти жертв геноцида советского народа.
Политик напомнила, что в период с 1941 по 1945 годы в результате преступлений гитлеровцев погибли более 27 миллионов советских граждан, подавляющее большинство из которых составляли мирные жители.
"Официальное признание этого геноцида со стороны федерального правительства давно назрело", - подчеркнула Дагделен.
Выбор 19 апреля в качестве новой памятной даты связан с тем, что именно в этот день в 1943 году был издан указ президиума Верховного совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников". Этот документ впервые зафиксировал свидетельства системной, целенаправленной политики нацистов по уничтожению мирных жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.