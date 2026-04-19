06:08 19.04.2026
Спасатели за день поисков Усольцевых обследовали 63 километра тайги

КРАСНОЯРСК, 19 апр – РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") в субботу во время поиска, пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых, в общей сложности обследовали на снегоходах и пешком 63 километра в районе предполагаемого места пропажи семьи, сообщает отряд в своем канале на платформе Max.
"Спасатели обследовали 58 километров горно-таежной местности на снегоходах, а затем еще пять километров пешком. Несмотря на все усилия, обнаружить пропавших пока не удалось", - говорится в сообщении.
В пятницу краевые спасатели сообщили, что по заявке следователей вновь приступают к поискам пропавшей семьи, они проходят с 17 по 19 апреля. Также ранее представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду сообщала РИА Новости, что условия возобновления активных поисков будут оценены в мае сотрудниками различных служб.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
