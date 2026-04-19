Россиянка погибла при столкновении с поездом на Шри-Ланке

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 апр – РИА Новости. Туристка из России погибла на Шри-Ланке при столкновении с поездом, сообщили РИА Новости в полиции острова.

"Двадцатитрехлетняя гражданка России погибла в результате столкновения с поездом на железнодорожном переезде неподалеку от города Ахангама", - сказал представитель полиции.

По предварительным данным, во время инцидента девушка передвигалась на скутере. Как отмечает полиция, в момент аварии на железнодорожном переезде были включены световые сигналы.

Полиция Ахангамы начала расследование гибели россиянки.

Посольство России подтвердило информацию об этом инциденте и находится в контакте с родственниками погибшей, сообщил пресс-секретарь посольства Михаил Рогов.

"Посольство России в Шри-Ланке располагает информацией об этом инциденте и держит ситуацию на контроле. С родственниками в контакте", - сказал он.

Также в российском посольстве с сожалением констатировали, что это далеко не первый подобный печальный случай.