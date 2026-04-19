17:37 19.04.2026 (обновлено: 17:55 19.04.2026)
Россиянка погибла при столкновении с поездом на Шри-Ланке

© AP Photo / Eranga Jayawardena
Полицейский на Шри-Ланке. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туристка из России погибла на Шри-Ланке при столкновении с поездом.
  • По предварительным данным, девушка передвигалась на скутере, в момент аварии световые сигналы на железнодорожном переезде были включены.
  • Полиция Ахангамы начала расследование, посольство России подтвердило информацию об инциденте и находится в контакте с родственниками погибшей.
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 апр – РИА Новости. Туристка из России погибла на Шри-Ланке при столкновении с поездом, сообщили РИА Новости в полиции острова.
"Двадцатитрехлетняя гражданка России погибла в результате столкновения с поездом на железнодорожном переезде неподалеку от города Ахангама", - сказал представитель полиции.
По предварительным данным, во время инцидента девушка передвигалась на скутере. Как отмечает полиция, в момент аварии на железнодорожном переезде были включены световые сигналы.
Полиция Ахангамы начала расследование гибели россиянки.
Посольство России подтвердило информацию об этом инциденте и находится в контакте с родственниками погибшей, сообщил пресс-секретарь посольства Михаил Рогов.
"Посольство России в Шри-Ланке располагает информацией об этом инциденте и держит ситуацию на контроле. С родственниками в контакте", - сказал он.
Также в российском посольстве с сожалением констатировали, что это далеко не первый подобный печальный случай.
"Наши граждане при управлении транспортными средствами не всегда соблюдают ПДД. Проявление невнимательности приводит к трагическим последствиям", - отметил собеседник агентства.
