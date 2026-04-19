00:15 19.04.2026
ФСБ рассказала об убийствах нацистами советских пленных в Крыму

Нацисты массово убивали советских пленных в Крыму, делая им уколы яда

© РИА Новости / Алексей Майшев | Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве.
  • Федеральная служба безопасности РФ опубликовала архивные документы, свидетельствующие о массовых убийствах советских военнопленных нацистами в оккупированном Крыму.
  • Капитан медицинской службы Эбергард Мюллер, лично участвовавший в убийствах советских военнопленных в Крыму путем впрыскивания яда, был выявлен осенью 1947 года и арестован в 1948 году.
  • Военный трибунал приговорил Мюллера к 25 годам лагерей за убийства советских военнопленных в Симферопольском лагере.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Гитлеровцы в годы Великой Отечественной войны массово убивали советских военнопленных в оккупированном Крыму, делая им смертельные уколы – об этом рассказывается в архивных документах, опубликованных Федеральной службой безопасности РФ.
В России в воскресенье впервые отмечается День памяти жертв геноцида советского народа. 19 апреля 1943 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников". Документ впервые зафиксировал свидетельства системной, целенаправленной политики нацистов по уничтожению мирных жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.
Розыск военных преступников, виновных в жестоком обращении с советскими военнопленными, активно продолжался в послевоенные годы, в том числе в лагерях для немецких военнопленных на территории СССР. Осенью 1947 года сотрудники Оперативно-чекистского отдела Управления лагерей военнопленных №424 МВД СССР был выявлен немецкий военный преступник капитан медицинской службы Эбергард Мюллер, лично участвовавший в убийствах советских военнопленных путем впрыскивания яда. Начальник Управления МВД по Ставропольскому краю полковник Николай Слякотин 11 мая 1948 года подписал постановление о возбуждении уголовного преследования и на арест Мюллера.
"Мюллер Эбергард с 14 июня до 29 июля 1942 года, находясь в гор. Симферополе в лагере русских военнопленных (речь идет о лагере "Дулаг-241", известном также как "Картофельный городок" – ред.) в должности начальника терапевтического отделения, занимался умерщвлением военнопленных путем вливания препарата морфия с водородом в руку. Таким образом им лично было уничтожено 50 человек русских военнопленных", - говорилось в документе.
На допросе 21 ноября 1947 Мюллер дал показания об убийствах советских военнопленных путем смертельных инъекций. "При этом самую "грязную работу" немецкие "убийцы в белых халатах" возлагали на советских военнопленных-врачей, перешедших на службу к гитлеровцам", - отмечается в сообщении ФСБ.
Как рассказывал Мюллер, всех тяжелобольных и раненых умерщвляли путем вспрыскивания в вену руки препарата морфия и водорода. После такого укола у больного или раненого пленного возникала воздушная закупорка вены - эмболия, и через 2–3 минуты он умирал.
"На протяжении моей работы в лагере ежедневно в среднем умерщвляли по 20 человек пленных. Таким образом за 6 недель моей работы в лагере было умерщвлено 900–1000 человек", - говорил Мюллер. По его словам, уколы делались в хирургическом отделении в операционной палате.
Врачи-предатели поочередно умерщвляли пленных, после чего специальная команда, также состоявшая из переметнувшихся к гитлеровцам, выносила тела за зону лагеря, "где ожидала команда из 20 человек, предназначенных для перевозки трупов", рассказывал Мюллер. "Команда состояла из немецких солдат охранного батальона и местных жителей. Кладбище для погребения трупов находилось в северной части города Симферополь, для чего командой копались специальные ямы вместимостью по 10 трупов", - добавлял он.
Мюллер дал показания о количестве советских военнопленных, убитых в Симферопольском лагере.
"Мне известно, что до моей работы в лагере было умерщвлено 1500–1600 русских военнопленных за период с января по 14 июня 1942 года. Умерщвление пленных в большом количестве началось с момента моего поступления на работу. Таким образом за 8 месяцев существования лагеря было умерщвлено 2500 русских военнопленных. На вопрос, сколько всего прошло через лагерь русских военнопленных, отвечаю, что до моей работы и в период моей работы в лагере через него прошло 6000–7000 человек", - говорил Мюллер.
В июле 1948 года военный трибунал войск МВД Ставропольского края приговорил Мюллера к 25 годам лагерей.
