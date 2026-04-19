Пловчиха Гайфутдинова победила в Финале КР, повторив рекорд России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Пловчиха Алина Гайфутдинова завоевала золото на дистанции 50 метров на спине в Финале Кубка России, повторив рекорд страны на этой дистанции.
Турнир проходит в Санкт-Петербурге. Гайфутдинова преодолела дистанцию за 27,23 секунды, повторив рекорд Анастасии Фесиковой 2018 года. Второй стала Мария Осетрова (28,05). Третье место заняла Арина Хитева (28,15).
Результаты других соревнований:
мужчины, 100 м баттерфляй: 1. Михаил Вековищев (51,88), 2. Роман Шевляков (52,11), 3. Егор Баранов (52,18);
мужчины, 50 м брасс: 1. Иван Кожакин (26,94), 2. Илья Шиманович (Белоруссия, 27,05), 3. Кирилл Пригода (27,07), 4. Олег Костин (27,20);
мужчины, 400 м вольным стилем: 1. Григорий Вековищев (3 минуты 46,16 секунды), 2. Роман Котов (3.48,77), 3. Максим Гусев (3.50,30);
мужчины, 200 м на спине: 1. Георгий Смирнов (1.56,11), 2. Алексей Ткачев (1.57,26), Дмитрий Савенко (1.57,60);
женщины, 200 м вольным стилем: 1. Ксения Мишарина (1.58,06), 2. Милана Степанова (1.58,09), 3. Дарья Клепикова (1.58,67).
Финал Кубка России завершится 21 апреля.