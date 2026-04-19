Чемпионка мира по плаванию заявила, что хочет взять реванш за в Сингапур

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова заявила РИА Новости, что намерена побороться за медали на чемпионате Европы и взять реванш за выступление на мировом первенстве в Сингапуре.
Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. В Сингапуре Клепикова стала победительницей и серебряным призером в эстафетах.
"Я стараюсь сильно вперед не заглядывать. Когда отберусь, тогда уже буду делать акцент на чемпионате Европы. Но, конечно, хочется взять реванш за Сингапур, хочется побороться, хочется уехать с большим количеством наград. Уверенности в себе стало намного больше. Опыт международный тоже появился", - сказала Клепикова.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля допустила россиян к участию в соревнованиях с национальными флагом и гимном. При этом чемпионат Европы проходит под эгидой Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics), которая на данный момент допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
