Рейтинг@Mail.ru
Чемпионка мира по плаванию заявила, что хочет взять реванш за в Сингапур - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 19.04.2026
Чемпионка мира по плаванию заявила, что хочет взять реванш за в Сингапур

Пловчиха Клепикова: хочу взять реванш за Сингапур на чемпионате Европы

© РИА Новости / Алексей Савченко
Дарья Клепикова - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© РИА Новости / Алексей Савченко
Перейти в медиабанк
Дарья Клепикова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дарья Клепикова, чемпионка мира по плаванию, заявила о намерении побороться за медали на чемпионате Европы
  • Она намерена взять реванш за выступление на мировом первенстве в Сингапуре.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова заявила РИА Новости, что намерена побороться за медали на чемпионате Европы и взять реванш за выступление на мировом первенстве в Сингапуре.
Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. В Сингапуре Клепикова стала победительницей и серебряным призером в эстафетах.
Александр Жигалов - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Страны ЕС откажутся проводить турниры по плаванию из-за допуска россиян
14 апреля, 17:06
"Я стараюсь сильно вперед не заглядывать. Когда отберусь, тогда уже буду делать акцент на чемпионате Европы. Но, конечно, хочется взять реванш за Сингапур, хочется побороться, хочется уехать с большим количеством наград. Уверенности в себе стало намного больше. Опыт международный тоже появился", - сказала Клепикова.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля допустила россиян к участию в соревнованиях с национальными флагом и гимном. При этом чемпионат Европы проходит под эгидой Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics), которая на данный момент допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
Дети в бассейне - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Минпросвещение планирует развивать плавание в школах
30 марта, 18:30
 
СпортСингапур (город)ПарижПлаваниеВодные виды
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Ахмат
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Балтика
    2
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Фис
    26
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Штутгарт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Арсенал
    2
    1
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    МБА
    109
    108
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Лос-Анджелес
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Болонья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала