Чемпионка мира по плаванию заявила, что хочет взять реванш за в Сингапур

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова заявила РИА Новости, что намерена побороться за медали на чемпионате Европы и взять реванш за выступление на мировом первенстве в Сингапуре.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже . В Сингапуре Клепикова стала победительницей и серебряным призером в эстафетах.

"Я стараюсь сильно вперед не заглядывать. Когда отберусь, тогда уже буду делать акцент на чемпионате Европы. Но, конечно, хочется взять реванш за Сингапур, хочется побороться, хочется уехать с большим количеством наград. Уверенности в себе стало намного больше. Опыт международный тоже появился", - сказала Клепикова.