Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах в Исламабаде, сообщает NYP

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Американский спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в переговорах по Ирану в Исламабаде, вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс не присоединится к ним, сообщает New York Post по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.