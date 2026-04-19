Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах в Исламабаде, сообщает NYP - РИА Новости, 19.04.2026
15:51 19.04.2026 (обновлено: 15:57 19.04.2026)
© РИА Новости / POOL | Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Американский спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в переговорах по Ирану в Исламабаде, вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс не присоединится к ним, сообщает New York Post по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
"Уиткофф и Кушнер направляются в Пакистан для переговоров... Вице-президент Джей Ди Вэнс, который возглавлял предыдущий раунд переговоров, не примет участие в поездке", - говорится в публикации издания.
