Рейтинг@Mail.ru
Фидан: Эрдоган сообщил Путину о готовности принять переговоры по Украине - РИА Новости, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 19.04.2026 (обновлено: 15:04 19.04.2026)
Фидан: Эрдоган сообщил Путину о готовности принять переговоры по Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с Владимиром Путиным передал готовность Анкары организовать переговоры по Украине.
  • По словам главы МИД Турции Хакана Фидана, ситуация зависит не только от желания Анкары, но и от готовности сторон.
АНТАЛЬЯ, 19 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в контакте с российским коллегой Владимиром Путиным передал ему готовность Анкары организовать переговоры по Украине, в том числе на уровне лидеров, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"В контакте нашего господина президента (Эрдогана -ред.) как с уважаемым господином Путиным, так и с (Владимиром - ред.) Зеленским была передана готовность Турции организовать переговоры, в том числе на уровне лидеров. Но тут ситуация зависит не только от нашего желания, так же от готовности сторон", - сказал Фидан на пресс-конференции по итогам пятого Дипломатического форума в Анталье.
УкраинаРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинХакан Фидан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала