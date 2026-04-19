Фидан: Эрдоган сообщил Путину о готовности принять переговоры по Украине

АНТАЛЬЯ, 19 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в контакте с российским коллегой Владимиром Путиным передал ему готовность Анкары организовать переговоры по Украине, в том числе на уровне лидеров, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"В контакте нашего господина президента (Эрдогана -ред.) как с уважаемым господином Путиным, так и с (Владимиром - ред.) Зеленским была передана готовность Турции организовать переговоры, в том числе на уровне лидеров. Но тут ситуация зависит не только от нашего желания, так же от готовности сторон", - сказал Фидан на пресс-конференции по итогам пятого Дипломатического форума в Анталье.