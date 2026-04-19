16:52 19.04.2026
Овчинский: дом на 447 квартир строят по реновации в Черемушках в Москве

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Жилой комплекс, рассчитанный на 447 квартир, строят для участников программы реновации в районе Черемушки на юго-западе Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Многоквартирный дом, суммарная площадь которого превысит 44,7 тысячи квадратных метров, возводится неподалеку от станции метро "Зюзино" на улице Перекопской, 27. По словам руководителя департамента, на данный момент на объекте разрабатывают котлован, площадь отведенного под строительство участка равна 1,2 гектара.
"Комплекс из трех корпусов переменной этажности расположится на месте расселенных пятиэтажек. В нем будет 447 квартир, шесть из которых приспособят для маломобильных граждан. Жилая площадь квартир превысит 26 тысяч квадратных метров. После возведения здания придомовая территория будет комплексно благоустроена", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Согласно проекту, в доме установят десять лифтов, оснащенных камерами видеонаблюдения, звуковым оповещением и шрифтом Брайля. В подземной части здания оборудуют автопаркинг, куда с помощью лифтов жильцы смогут попасть с любого этажа, и индивидуальный тепловой пункт, заметил министр. Как уточнили в Московском фонде реновации жилзастройки, около 1,3 тысячи "квадратов" на первых этажах новостройки на Перекопской улице отведут под объекты инфраструктуры, где впоследствии смогут заработать магазины, аптеки, службы по оказанию бытовых услуг, спортивные секции, центры развития.
Новая многоэтажка расположится в шаговой доступности от детсадов, школ и поликлиник. На дворовой территории создадут детскую и спортивную площадки, зону для спокойного отдыха, добавил Овчинский.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее обратил внимание на то, что открытие на первых этажах домов, возведенных по программе реновации, объектов социальной и коммерческой инфраструктуры – кафе, магазинов, аптек, спортзалов, химчисток, образовательных центров, детских клубов – позволяет формировать полноценную среду для жизни. Кроме того, таким образом в столице создали свыше 15 тысяч рабочих мест.
 
