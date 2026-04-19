На Украине предложили легализовать оружие для гражданского населения

Подписчики Telegram-каналов украинских СМИ критикуют предложение Коваленко, считая его опасным и несущим угрозу обществу.

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Руководитель центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко, комментируя стрельбу с шестью погибшими в Киеве, предложил легализовать короткоствольное оружие для гражданского населения.

"Гражданские должны иметь оружие для самозащиты. Легализация "короткоствола" давно необходима. Это мое личное мнение", - написал Коваленко в своем Telegram-канале.