09:03 19.04.2026
На Украине предложили легализовать оружие для гражданского населения

Глава центра СНБО предложил легализовать оружие для гражданского населения

Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
  • Руководитель центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко предложил легализовать короткоствольное оружие для самозащиты граждан.
  • Подписчики Telegram-каналов украинских СМИ критикуют предложение Коваленко, считая его опасным и несущим угрозу обществу.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Руководитель центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко, комментируя стрельбу с шестью погибшими в Киеве, предложил легализовать короткоствольное оружие для гражданского населения.
Коваленко возглавляет при СНБО центр, который называют "противодействующим дезинформации".
"Гражданские должны иметь оружие для самозащиты. Легализация "короткоствола" давно необходима. Это мое личное мнение", - написал Коваленко в своем Telegram-канале.
Подписчики Telegram-каналов украинских СМИ в комментариях критикуют предложение Коваленко, называя его опасным и несущим угрозу обществу.
Ранее в субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы. Затем он скрылся в супермаркете, где взял людей в заложники. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелявший ликвидирован при задержании. По информации мэра Киева Виталия Кличко, шесть человек погибли, 15 были ранены. Как сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко, по факту нападения на людей возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
В миреКиевУкраинаАндрей КоваленкоИгорь КлименкоВиталий КличкоСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
