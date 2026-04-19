Экс-посол Норвегии ушла на пенсию из-за расследования ее связей с Эпштейном

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Экс-посол Норвегии в Иордании и Ираке Мона Юуль, покинувшая пост на фоне расследования ее связей с финансистом Джеффри Эпштейном, завершает свою карьеру в министерстве иностранных дел и выходит на пенсию, заявил ее адвокат Томас Скьельбред.

В начале февраля норвежский МИД заявил, что Юуль ушла в отставку с должности посла на фоне расследования ее связей с Эпштейном . Вскоре Центральное управление Норвегии по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений (Økokrim) объявило о начале расследования в отношении Юуль и ее супруга, экс-дипломата Терье Рёд-Ларсена из-за их связей с финансистом, Юуль обвиняют в коррупции, ее мужа - в соучастии.

"Некоторое время назад Мона Юуль приняла решение уйти из министерства иностранных дел на пенсию, оно вступит в силу 1 мая в связи с тем, что она к тому моменту достигнет пенсионного возраста", - заявил Скьельбред в комментарии норвежскому телеканалу TV2

По данным телеканала, экс-дипломату 67 лет, она вступила в должность посла Норвегии в Иордании Ираке в октябре 2024 года. Как правило, срок службы у послов составляет от трех до четырех лет. По словам Скьельбреда, Юуль уходит в отставку на обычных условиях, посчитав, что это будет верным решением в свете сразу нескольких расследований в отношении связей с Эпштейном.

"Расследование по-прежнему находится на начальном этапе, в рамках которого главное внимание уделяется сохранению и сбору доказательств как в Норвегии, так и за рубежом. Завершение этого (процесса - ред.) займет время", - заявила TV2 старший государственный прокурор в Økokrim Марианне Бендер.