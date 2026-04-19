Экс-посол Норвегии ушла на пенсию из-за расследования ее связей с Эпштейном

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 19.04.2026 (обновлено: 18:16 19.04.2026)
Экс-посол Норвегии в Ираке ушла на пенсию из-за обвинения в связях с Эпштейном

Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-посол Норвегии в Иордании и Ираке Мона Юуль уходит на пенсию из-за расследования ее связей с финансистом Джеффри Эпштейном.
  • Процесс ведется также в отношении ее супруга, экс-дипломата Терье Ред-Ларсена, его обвиняют в соучастии.
  • Оно находится на начальном этапе, сбор доказательств продолжается как в Норвегии, так и за рубежом.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Экс-посол Норвегии в Иордании и Ираке Мона Юуль, покинувшая пост на фоне расследования ее связей с финансистом Джеффри Эпштейном, завершает свою карьеру в министерстве иностранных дел и выходит на пенсию, заявил ее адвокат Томас Скьельбред.
В начале февраля норвежский МИД заявил, что Юуль ушла в отставку с должности посла на фоне расследования ее связей с Эпштейном. Вскоре Центральное управление Норвегии по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений (Økokrim) объявило о начале расследования в отношении Юуль и ее супруга, экс-дипломата Терье Рёд-Ларсена из-за их связей с финансистом, Юуль обвиняют в коррупции, ее мужа - в соучастии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Захарова обвинила Клинтон во лжи о связях ее мужа с Эпштейном
13 апреля, 09:36
"Некоторое время назад Мона Юуль приняла решение уйти из министерства иностранных дел на пенсию, оно вступит в силу 1 мая в связи с тем, что она к тому моменту достигнет пенсионного возраста", - заявил Скьельбред в комментарии норвежскому телеканалу TV2.
По данным телеканала, экс-дипломату 67 лет, она вступила в должность посла Норвегии в Иордании и Ираке в октябре 2024 года. Как правило, срок службы у послов составляет от трех до четырех лет. По словам Скьельбреда, Юуль уходит в отставку на обычных условиях, посчитав, что это будет верным решением в свете сразу нескольких расследований в отношении связей с Эпштейном.
"Расследование по-прежнему находится на начальном этапе, в рамках которого главное внимание уделяется сохранению и сбору доказательств как в Норвегии, так и за рубежом. Завершение этого (процесса - ред.) займет время", - заявила TV2 старший государственный прокурор в Økokrim Марианне Бендер.
Кроме того, по словам представителя МИД Норвегии Ане Йёрем, с их стороны расследование в отношении Юуль также продолжается.
Первая леди США Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Меланья Трамп опровергла сообщения СМИ о ее связях с Эпштейном
9 апреля, 22:25
 
В миреНорвегияИорданияИракДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала