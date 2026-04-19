10:09 19.04.2026
Россиянам рассказали, как не заблудиться в лесу

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Яркая одежда и трекер-программы помогут гражданам не заблудиться в лесу, рассказали РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.
«
"Сообщите близким, куда направляетесь и когда вернетесь, желательно отправьте геолокацию. Одевайтесь ярко, чтобы вас было легко заметить. Запоминайте ориентиры и пользуйтесь трекер-программами, регулярно проверяйте направление движения", - сказали в организации.
Там отметили, что, если гражданин все-таки заблудился, необходимо вызвать экстренную службу по номеру "112" и оставаться на месте, не приближаясь к воде, не употребляя грибы и ягоды, не залезая на деревья, а также откликаясь на крики и шум, подавая сигналы стуком палки по дереву или свистком.
В организации также добавили, что, если в лесу незнакомый человек зовет вас по имени, это спасатель и необходимо откликнуться на зов.
