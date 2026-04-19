Россиянам рассказали, как не заблудиться в лесу

"Сообщите близким, куда направляетесь и когда вернетесь, желательно отправьте геолокацию. Одевайтесь ярко, чтобы вас было легко заметить. Запоминайте ориентиры и пользуйтесь трекер-программами, регулярно проверяйте направление движения", - сказали в организации.

Там отметили, что, если гражданин все-таки заблудился, необходимо вызвать экстренную службу по номеру "112" и оставаться на месте, не приближаясь к воде, не употребляя грибы и ягоды, не залезая на деревья, а также откликаясь на крики и шум, подавая сигналы стуком палки по дереву или свистком.