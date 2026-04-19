Городские цветники подготовили к весенне-летнему сезону в Москве

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили цветники к весенне-летнему сезону в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства провели мероприятия по подготовке цветников. Очистили их от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения. В апреле запланирована высадка цветочной рассады, первой на клумбах появится виола, так как (она - ред.) способна выдержать заморозки до минус трех градусов. К майским праздникам распустятся несколько миллионов тюльпанов, которые высадили прошлой осенью", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что в настоящее время в городских теплицах полным ходом идут мероприятия по подготовке цветочной рассады. При выращивании растений применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив.