17:44 19.04.2026
Городские цветники подготовили к весенне-летнему сезону в Москве

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыСпециалисты комплекса городского хозяйства подготавливают цветники к весенне-летнему сезону в Москве
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили цветники к весенне-летнему сезону в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства провели мероприятия по подготовке цветников. Очистили их от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения. В апреле запланирована высадка цветочной рассады, первой на клумбах появится виола, так как (она - ред.) способна выдержать заморозки до минус трех градусов. К майским праздникам распустятся несколько миллионов тюльпанов, которые высадили прошлой осенью", - рассказал Бирюков.
Промывка Бородинского моста - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
В Москве провели промывку Бородинского моста
17 апреля, 12:01
Заммэра отметил, что в настоящее время в городских теплицах полным ходом идут мероприятия по подготовке цветочной рассады. При выращивании растений применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив.
"Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения, которые быстро адаптируются к сложным условиям городской среды", - подчеркнул Бирюков.
 
