10:03 19.04.2026 (обновлено: 18:24 19.04.2026)
В Москве задержали подростков, устроивших драку в переходе метро

В Москве задержали подростков, устроивших драку в переходе станции "Калужская"

Драка несовершеннолетних в подземном переходе на станции метро "Калужская" в Москве. Кадр видео
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое подростков устроили драку в подземном переходе на станции метро «Калужская» в Москве и были задержаны.
  • Конфликт начался в вагоне метро и продолжился в переходе, один из пострадавших получил ножевое ранение.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Двое подростков устроили драку с незнакомцами в подземном переходе на станции метро "Калужская" в Москве, они задержаны, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
Отмечается, что конфликт начался в вагоне поезда в метро и продолжился в подземном переходе на станции "Калужская". Пострадавшие 2000 и 2006 года рождения сообщили полицейским, что к ним подошли двое незнакомцев и начали бить их по голове и телу.
«

"Сотрудники полиции незамедлительно изучили записи камер видеонаблюдения, установили личности нападавших и задержали обоих. Задержанные являются несовершеннолетними: один — москвич 2010 года рождения, второй — 2009 года рождения", — говорится в официальном канале ведомства на платформе MAX.

По данным правоохранителей, фигурант 2010 года рождения нанес одному из пострадавших ножевое ранение, а потом выбросил оружие на улице.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК России ("Хулиганство")", — рассказали в МВД России.
