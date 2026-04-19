В Москве задержали подростков, устроивших драку в переходе метро

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Двое подростков устроили драку с незнакомцами в подземном переходе на станции метро "Калужская" в Москве, они задержаны, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
Отмечается, что конфликт начался в вагоне поезда в метро и продолжился в подземном переходе на станции "Калужская". Пострадавшие 2000 и 2006 года рождения сообщили полицейским, что к ним подошли двое незнакомцев и начали бить их по голове и телу.
"Сотрудники полиции незамедлительно изучили записи камер видеонаблюдения, установили личности нападавших и задержали обоих. Задержанные являются несовершеннолетними: один — москвич 2010 года рождения, второй — 2009 года рождения", — говорится в официальном канале ведомства на платформе MAX.
По данным правоохранителей, фигурант 2010 года рождения нанес одному из пострадавших ножевое ранение, а потом выбросил оружие на улице.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК России ("Хулиганство")", — рассказали в МВД России.