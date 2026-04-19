В Москве задержали подростков, устроивших драку в переходе метро

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Двое подростков устроили драку с незнакомцами в подземном переходе на станции метро "Калужская" в Москве, они задержаны, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Отмечается, что конфликт начался в вагоне поезда в метро и продолжился в подземном переходе на станции "Калужская". Пострадавшие 2000 и 2006 года рождения сообщили полицейским, что к ним подошли двое незнакомцев и начали бить их по голове и телу.