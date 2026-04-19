Аферисты начали предлагать россиянам туры на майские праздники

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

Краткий пересказ от РИА ИИ Аферисты начали предлагать россиянам «горящие» туры по выгодной цене на майские праздники.

Мошенники представляются сотрудниками туристических компаний, присылают ссылку для оплаты предварительного бронирования, а после получения денег исчезают.

Настоящие туроператоры не обзванивают клиентов по телефону с предложениями о турах и не требуют предоплату по ссылкам из СМС.

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мошенники звонят от имени туроператоров и предлагают россиянам "горящие" туры по выгодной цене на майские праздники, а в итоге забирают предоплату за несуществующее путешествие и пропадают, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник".

"В апреле россияне начинают планировать отдых на длинные майские выходные. Мошенники понимают это и активно используют желание людей сэкономить на своём отдыхе", - сообщили в сервисе.

"Злоумышленники начинают звонить потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками туристических компаний, и рассказывают о "специальных предложениях" на популярные направления", - добавили там.

Далее, если человек заинтересован в предложении, мошенник присылает ему ссылку для оплаты якобы предварительного бронирования заказа. "После того, как жертва вводит данные карты и переводит деньги, "туроператор" пропадает и не выходит на связь", - пояснили эксперты.

Отмечается, что настоящие туроператоры не обзванивают клиентов по телефону с предложениями о турах и не требуют предоплату по ссылкам из смс. Все бронирования и предоплата проходят через официальные сайты туроператоров и агрегаторов поездок.