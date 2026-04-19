В МВД назвали фразы, используемые мошенниками при разговоре с подростками
06:51 19.04.2026
В МВД назвали фразы, используемые мошенниками при разговоре с подростками

Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В МВД сообщили, что фразы об обысках дома по видео и угрозы об уголовной ответственности родителей используют только телефонные мошенники.
  • Мошенники угрожают подросткам, используя фразы: «ты должен провести дома видеообыск» и «мы отправим в тюрьму твоих маму и папу, потому что они переводят деньги на Украину».
  • Телефонные мошенники могут просить подростков предоставить код из СМС, персональные данные и другую информацию для шантажа, и если незнакомец говорит такие фразы, то нужно положить трубку и сообщить об этом родителям и в полицию.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Фразы об обысках дома по видео и угрозы об уголовной ответственности родителей используют только телефонные мошенники, рассказал РИА Новости начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.
"Прежде всего, фраза "ты должен провести дома видеообыск". Нужно понимать, что никакой обыск по видеосвязи не проводится. Ни один следователь никогда не попросит гражданина показать квартиру по видео", - сказал он.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
В МВД рассказали, как мошенники используют курьеров и дропперов
17 апреля, 20:59
Васенин отметил, что также преступники угрожают подросткам привлечь к уголовной ответственности их родителей. Злоумышленники часто пугают детей фразой: "мы отправим в тюрьму твоих маму и папу, потому что они переводят деньги на Украину".
Он добавил, что также телефонные мошенники могут просить подростка сказать код из смс, назвать персональные данные, отправить свои фотографии без одежды и любую другую информацию, которая в дальнейшем будет компрометировать или использоваться для шантажа.
Васенин подчеркнул, что если незнакомец говорит такие фразы, то не нужно продолжать разговор, а необходимо положить трубку и позвонить родителям и в полицию.
Смартфон в руке - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Эксперт рассказала, как вычислить мошенника при якобы звонке из банка
17 апреля, 14:54
 
ОбществоВладимир ВасенинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
