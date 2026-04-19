В Минпросвещения прокомментировали идею ввести "пятую четверть" в школах

- Минпросвещения РФ считает нецелесообразным увеличивать продолжительность учебного года.
- Ранее заместитель секретаря Общественной палаты предложил добавить в школах "пятую четверть".
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ считает нецелесообразным увеличивать продолжительность учебного года и вводить "пятую четверть", сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил добавить в школах "пятую четверть".
"В связи с появившимися в СМИ сообщениями об увеличении продолжительности учебного года и введении так называемой пятой четверти Минпросвещения России сообщает о нецелесообразности подобной инициативы", - говорится в сообщении.
