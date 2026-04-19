В Минобрнауки назвали вузы с рекордным числом бюджетных мест

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уральский федеральный университет, МГУ имени М.В. Ломоносова и Казанский федеральный университет возглавили топ-10 крупнейших российских вузов по числу бюджетных мест.
- Лидером по числу бюджетных мест является Уральский федеральный университет (30 тысяч мест), на втором месте — МГУ имени М.В. Ломоносова (23,5 тысячи), на третьем — Казанский (Приволжский) федеральный университет (около 21 тысячи бюджетных мест).
- В первую пятерку также вошли МГТУ им. Н.Э. Баумана и Высшая школа экономики, которые предлагают 19,4 тысячи бюджетных мест.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Уральский федеральный университет, МГУ имени М.В. Ломоносова и Казанский федеральный университет возглавили топ-10 крупнейших российских вузов по числу бюджетных мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Согласно статистике ведомства, лидером по числу бюджетных мест является Уральский федеральный университет (30 тысяч мест). На втором месте - МГУ имени М.В. Ломоносова (23,5 тысячи), на третьем - Казанский (Приволжский) федеральный университет, где предусмотрено около 21 тысячи бюджетных мест.
В первую пятерку также вошли МГТУ им. Н.Э. Баумана и Высшая школа экономики. В этих вузах предусмотрено 19,4 тысячи бюджетных мест.
Кроме того, в топ-10 попали Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет, Донской государственный технический университет и МИРЭА. Они предлагают от 15,5 до 18,7 тысячи бюджетных мест.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в вузах и колледжах страны увеличат количество бюджетных мест по востребованным для экономики направлениям.