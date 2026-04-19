Лукашенко считает, что США не ставят войну против Белоруссии своей целью

МИНСК, 19 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, американцы не ставят своей целью воевать против республики.
Лукашенко подчеркнул, что имеет в виду контакты "не только с политиками, но и с близкими людьми" американского лидера.
"Я понимаю, что даже если американцы захотят с нами воевать, не дай бог, то они будут воевать с территории балтийских государств, Польши и так далее", - добавил он.