09:05 19.04.2026 (обновлено: 10:35 19.04.2026)

Лукашенко считает, что США не ставят войну против Белоруссии своей целью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, американцы не ставят своей целью воевать против республики.
  • Лукашенко подчеркнул, что делает выводы исходя из своих контактов с близкими людьми президента США Дональда Трампа.
  • Президент Белоруссии отметил, что в случае гипотетического конфликта США будут воевать с территории балтийских государств и Польши.
МИНСК, 19 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, американцы не ставят своей целью воевать против республики.
"Что касается Америки, я не думаю, что американцы ставят своей целью воевать против Беларуси. Вот тут как раз наоборот, исходя из тех контактов, которые я имею с близкими людьми (президента США Дональда - ред.) Трампа", - рассказал глава Белоруссии в интервью ведущему телеканала RT Рику Санчесу.
Лукашенко подчеркнул, что имеет в виду контакты "не только с политиками, но и с близкими людьми" американского лидера.
"Я понимаю, что даже если американцы захотят с нами воевать, не дай бог, то они будут воевать с территории балтийских государств, Польши и так далее", - добавил он.
