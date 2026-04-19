Лукашенко заявил, что он не в той ситуации, чтобы кланяться США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не в той ситуации, чтобы кланяться и что-то выпрашивать у США.
- Лукашенко сказал, что Белоруссии нужны деньги и оружие, но он не собирается их выпрашивать.
МИНСК, 19 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не в той ситуации, чтобы кланяться и что-то выпрашивать у США.
Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу сказал, что Белоруссии нужны деньги и оружие.
"Мне это надо? Надо. И деньги неплохо, и оружие неплохо. Но я же понимаю, что я в такой ситуации, которая радикально отличается от позиции Зеленского. Мне кланяться и чего-то выпрашивать не надо. Спасибо. Было бы неплохо, но пока обходимся и без этого", - сказал президент.
Отрывок из интервью опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".