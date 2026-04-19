Лукашенко: встреча с Трампом не должна быть "встречей вассала и императора"

МИНСК, 19 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его возможная встреча с президентом США Дональдом Трампом не должна быть "встречей вассала и императора".
"Если американская сторона видит, что завтра будет встреча вассала с императором, этого не будет. Это не какая-то напыщенность, не петушиная какая-то политика. Нет, это политика реального президента, который уважает собственный народ", - заявил Лукашенко в интервью RT.