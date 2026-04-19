Лукашенко заявил, что для него встреча с Трампом не является самоцелью

МИНСК, 19 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом для него не самоцель, ведь он не Владимир Зеленский, чтобы просить деньги и оружие.
"Это не самоцель, это не главное. Я же не Володя Зеленский, который побежит к Дональду Трампу просить деньги или оружие", - сказал Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу.