В Луизиане при инциденте со стрельбой погибли восемь детей

Восемь детей погибли в американском городе Шривпорт в штате Луизиана при инциденте со стрельбой.

Подозреваемый угнал автомобиль и попытался скрыться с места преступления, но его застрелили офицеры полиции во время погони.

ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Восемь детей погибли в входе стрельбы в американском городе Шривпорт, штат Луизиана, сообщила местная полиция.

"На данный момент нам известно как минимум о 10 пострадавших от огнестрельных ранений минувшей ночью в ходе бытового конфликта. Восемь из них погибли. Возраст погибших - от одного года до 14 лет", - сказал журналистам шеф полиции Уэйн Смит.

Подозреваемый в стрельбе угнал автомобиль и попытался скрыться с места преступления, но был застрелен офицерами полиции во время погони.