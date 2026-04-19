В Луизиане при инциденте со стрельбой погибли восемь детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Восемь детей погибли в входе стрельбы в американском городе Шривпорт, штат Луизиана, сообщила местная полиция.
"На данный момент нам известно как минимум о 10 пострадавших от огнестрельных ранений минувшей ночью в ходе бытового конфликта. Восемь из них погибли. Возраст погибших - от одного года до 14 лет", - сказал журналистам шеф полиции Уэйн Смит.
Подозреваемый в стрельбе угнал автомобиль и попытался скрыться с места преступления, но был застрелен офицерами полиции во время погони.
"Он мёртв, и ту часть расследования, которая касается применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции Шривпорта, возьмёт на себя полиция штата Луизиана", - сказал Смит.
