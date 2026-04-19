19:38 19.04.2026 (обновлено: 21:51 19.04.2026)
В Луизиане при инциденте со стрельбой погибли восемь детей

Полиция США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В американском городе Шривпорт в штате Луизиана при инциденте со стрельбой погибли восемь детей.
  • Подозреваемый угнал автомобиль и попытался скрыться с места преступления, но его застрелили офицеры полиции во время погони.
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Восемь детей погибли в входе стрельбы в американском городе Шривпорт, штат Луизиана, сообщила местная полиция.
"На данный момент нам известно как минимум о 10 пострадавших от огнестрельных ранений минувшей ночью в ходе бытового конфликта. Восемь из них погибли. Возраст погибших - от одного года до 14 лет", - сказал журналистам шеф полиции Уэйн Смит.
Подозреваемый в стрельбе угнал автомобиль и попытался скрыться с места преступления, но был застрелен офицерами полиции во время погони.
"Он мёртв, и ту часть расследования, которая касается применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции Шривпорта, возьмёт на себя полиция штата Луизиана", - сказал Смит.
Полиция Украины на месте стрельбы в Чернигове - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
В Чернигове произошла стрельба
Вчера, 17:17
 
