Краткий пересказ от РИА ИИ В Лондоне в районе Брент-Харроу синагога подверглась нападению в ночь на воскресенье.

ЛОНДОН, 19 апр - РИА Новости. Очередная синагога в Лондоне подверглась нападению в ночь на воскресенье, сообщила столичная служба полиции.

"Последний инцидент произошел прошлой ночью, в районе Брент-Харроу было совершено нападение на синагогу", - заявил заместитель комиссара Скотленд-Ярд Мэтт Джукс в ходе пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

Как сообщил телеканалу Sky раввин синагоги Иегуда Блэк, в медицинский кабинет синагоги было брошено "что-то вроде зажигательной бомбы". По его словам, помещение получило значительные повреждения.

Заместитель помощника комиссара Скотленд-Ярд Вики Эванс заявила, что за нападением, вероятно, стоит исламистская организация Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI). По ее словам, полиция расследует якобы возможную связь группы с Ираном

Это уже четвертый случай нападения на синагоги и объекты, связанный с еврейским сообществом Лондона за последние недели.

В пятницу вечером неизвестный мужчина попытался поджечь здание еврейской благотворительной организации в районе Хендон на севере Лондона. Ранее сообщалось о попытке взрыва зажигательной бомбы в синагоге в районе Финчли и поджоге машин скорой помощи в еврейском районе Лондона.

Также в пятницу полиция сообщила о подозрительных предметах, оставленных возле посольства Израиля , однако не выявила опасных веществ. Ранее сообщалось о поджоге студии персидского оппозиционного телеканала Iran International.