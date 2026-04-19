В Лондоне очередная синагога подверглась нападению - РИА Новости, 19.04.2026
18:51 19.04.2026 (обновлено: 19:38 19.04.2026)
Лондон - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Лондон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Лондоне в районе Брент-Харроу синагога подверглась нападению в ночь на воскресенье.
  • За атакой, вероятно, стоит исламистская организация Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI), полиция расследует возможную связь группы с Ираном.
  • Раввин Иегуда Блэк сообщил, что в медицинский кабинет синагоги бросили "что-то вроде зажигательной бомбы".
ЛОНДОН, 19 апр - РИА Новости. Очередная синагога в Лондоне подверглась нападению в ночь на воскресенье, сообщила столичная служба полиции.
"Последний инцидент произошел прошлой ночью, в районе Брент-Харроу было совершено нападение на синагогу", - заявил заместитель комиссара Скотленд-Ярд Мэтт Джукс в ходе пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.
Как сообщил телеканалу Sky раввин синагоги Иегуда Блэк, в медицинский кабинет синагоги было брошено "что-то вроде зажигательной бомбы". По его словам, помещение получило значительные повреждения.
Заместитель помощника комиссара Скотленд-Ярд Вики Эванс заявила, что за нападением, вероятно, стоит исламистская организация Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI). По ее словам, полиция расследует якобы возможную связь группы с Ираном.
Это уже четвертый случай нападения на синагоги и объекты, связанный с еврейским сообществом Лондона за последние недели.
В пятницу вечером неизвестный мужчина попытался поджечь здание еврейской благотворительной организации в районе Хендон на севере Лондона. Ранее сообщалось о попытке взрыва зажигательной бомбы в синагоге в районе Финчли и поджоге машин скорой помощи в еврейском районе Лондона.
Также в пятницу полиция сообщила о подозрительных предметах, оставленных возле посольства Израиля, однако не выявила опасных веществ. Ранее сообщалось о поджоге студии персидского оппозиционного телеканала Iran International.
В субботу вечером полиция Лондона сообщила, что усиливает меры безопасности вокруг религиозных и коммерческих зданий, связанных с еврейской общиной столицы на фоне серии нападений.
