Священник провел первую литургию в подземном храме "Запада" в зоне СВО - РИА Новости, 19.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 19.04.2026
Священник провел первую литургию в подземном храме "Запада" в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Священник Алексей Бурцев провел первую литургию в полевом подземном храме группировки войск «Запад» в зоне спецоперации.
  • Храм был построен и обустроен в зоне проведения специальной военной операции, его освятил священник Бурцев.
  • Военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады могут посещать храм для молитвы и других религиозных практик в любое время суток.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Священник Алексей Бурцев провел первую литургию в полевом подземном храме группировки войск "Запад" в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" приняли участие в первой литургии после завершения строительства и обустройства полевого подземного храма в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, духовный наставник бригады священник Бурцев провел его освящение и теперь у подразделения появилось свое святое место, надежно укрытое от обстрелов.
"Теперь в любое время суток, до или после выполнения боевых задач, военнослужащие могут зайти сюда, чтобы помолиться, причаститься, поставить свечу за товарищей или найти минуту душевного покоя", - подытожили в ведомстве.
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
