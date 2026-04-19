Священник провел первую литургию в подземном храме "Запада" в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Священник Алексей Бурцев провел первую литургию в полевом подземном храме группировки войск «Запад» в зоне спецоперации.

Храм был построен и обустроен в зоне проведения специальной военной операции, его освятил священник Бурцев.

Военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады могут посещать храм для молитвы и других религиозных практик в любое время суток.

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Священник Алексей Бурцев провел первую литургию в полевом подземном храме группировки войск "Запад" в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" приняли участие в первой литургии после завершения строительства и обустройства полевого подземного храма в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, духовный наставник бригады священник Бурцев провел его освящение и теперь у подразделения появилось свое святое место, надежно укрытое от обстрелов.