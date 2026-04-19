Ликсутов: спортинфраструктурой ОЭЗ Москвы пользуются свыше 1 тыс человек

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Более 1 тысячи жителей ежедневно пользуются спортивной инфраструктурой особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем создавать в ОЭЗ “Технополис Москва” современную экосистему для работы и жизни. Особое внимание уделяется социальной и спортивной инфраструктуре. В прошлом году на площадках “Алабушево” и “Руднево” были открыты фитнес-центры, которые сегодня посещают свыше тысячи человек ежедневно", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Заместитель мэра добавил, что для любителей активного спорта проводятся занятия по зумбе, йоге, настольному теннису и шахматам.

Так, в спортивном комплексе "Арена Плей Технополис" на площадке "Алабушево" доступны ледовые арены, футбольное поле с искусственным газоном, корты для падел-тенниса и сквоша, а также тренажерный и хореографический залы, медицинский блок и кафе. Для удобства из Зеленограда запущены три автобусных маршрута — № 3, 24 и 27.

Кроме того, с 2023 года в ОЭЗ проходит летний турнир по мини-футболу. Для него на площадке "Алабушево" возвели специальное поле и установили уличные тренажеры.

В индустриальном парке "Руднево" в декабре прошлого года открылся фитнес-центр. Там оборудованы зона для единоборств, детская комната и кафе.

Вторую зиму подряд на площадке "Печатники" и впервые в индустриальном парке "Руднево" работали ледовые катки. За два сезона их посетили более 66 тысяч жителей и гостей столицы.

ОЭЗ "Технополис Москва" в 2026 году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. Сегодня на 10 площадках ОЭЗ общей площадью 392 гектара локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий, представляющих такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, фармацевтика, электромобилестроение и робототехника. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест составляет 30 тысяч.

