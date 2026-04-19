Россия будет добиваться признания геноцида народов СССР, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2026
01:21 19.04.2026 (обновлено: 01:24 19.04.2026)
Россия будет добиваться признания геноцида народов СССР, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская дипломатия будет добиваться признания международным сообществом геноцида советского народа со стороны нацистов и их подручных, заявил Сергей Лавров.
  • Факты геноцида на оккупированных территориях бывшего СССР подтверждены в судебном порядке в российских регионах.
  • В России предусмотрена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, включая действия, оскверняющие День памяти жертв геноцида.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российская дипломатия будет добиваться, чтобы преступления нацистов и их подручных против граждан Советского Союза были признаны международным сообществом в качестве геноцида советского народа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении, размещенном на сайте министерства.
Обращение главы МИД опубликовано по случаю Дня памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны.
"Факты геноцида на оккупированных территориях бывшего СССР подтверждены в судебном порядке во всех субъектах Российской Федерации, где в годы Великой Отечественной войны германскими фашистами и их пособниками из вставших под нацистские флаги других стран совершались преступления против мирного населения", - указал министр.
"Российская дипломатия будет добиваться, чтобы преступления нацистов и их подручных против граждан Советского Союза были признаны международным сообществом в качестве геноцида советского народа", - добавил он.
По словам Лаврова, "соответствующая квалификация уже закреплена в ряде документов, принятых в рамках СНГ и ОДКБ. В России предусмотрена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, включая действия, оскверняющие День памяти жертв геноцида".
РоссияСССРСНГОДКБВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
