Россия будет добиваться признания геноцида народов СССР, заявил Лавров

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российская дипломатия будет добиваться, чтобы преступления нацистов и их подручных против граждан Советского Союза были признаны международным сообществом в качестве геноцида советского народа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении, размещенном на сайте министерства.
Обращение главы МИД опубликовано по случаю Дня памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны.
"Факты геноцида на оккупированных территориях бывшего СССР подтверждены в судебном порядке во всех субъектах Российской Федерации, где в годы Великой Отечественной войны германскими фашистами и их пособниками из вставших под нацистские флаги других стран совершались преступления против мирного населения", - указал министр.
"Российская дипломатия будет добиваться, чтобы преступления нацистов и их подручных против граждан Советского Союза были признаны международным сообществом в качестве геноцида советского народа", - добавил он.