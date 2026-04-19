Россия будет добиваться признания геноцида народов СССР, заявил Лавров

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российская дипломатия будет добиваться, чтобы преступления нацистов и их подручных против граждан Советского Союза были признаны международным сообществом в качестве геноцида советского народа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении, размещенном на сайте министерства.