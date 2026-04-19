Рижский депутат рассказал о последствиях давления на русских в Латвии

МИНСК, 19 апр - РИА Новости. Давление латвийских властей на русских, проживающих в этой стране, может привести к их отказу от национально-культурной идентичности, заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.
"Эта политическая повестка (в Латвии, - ред.) ведет к тому, что люди начинают неуверенно так (себя чувствовать - ред.). Иногда закон не нужен - можно затюкать людей просто повесткой каждый день так, что они сами начнут отказываться от своей идентичности и от того, кто они есть на самом деле", - сказал Росликов РИА Новости.
Парламентарий выразил мнение, что "власти Латвии сегодня выбрали два пути - законы и "затюкивание".
"И вот пока затюкивание работает очень успешно", - добавил он.
В июне 2025 года на заседании сейма Латвии, где рассматривался проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации, Росликов, который тогда был депутатом сейма, выступил за сохранение русского языка.