Рижский депутат рассказал о последствиях давления на русских в Латвии - РИА Новости, 19.04.2026
17:17 19.04.2026 (обновлено: 17:41 19.04.2026)
Рижский депутат рассказал о последствиях давления на русских в Латвии

Росликов: давление на русских в Латвии приведет к отказу от их идентичности

Флаги Латвии и ЕС. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что давление латвийских властей на русских может привести к отказу от национально-культурной идентичности.
  • Росликов отметил, что власти Латвии выбрали два пути воздействия: законы и "затюкивание", причем последнее работает успешно.
МИНСК, 19 апр - РИА Новости. Давление латвийских властей на русских, проживающих в этой стране, может привести к их отказу от национально-культурной идентичности, заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.
"Эта политическая повестка (в Латвии, - ред.) ведет к тому, что люди начинают неуверенно так (себя чувствовать - ред.). Иногда закон не нужен - можно затюкать людей просто повесткой каждый день так, что они сами начнут отказываться от своей идентичности и от того, кто они есть на самом деле", - сказал Росликов РИА Новости.
Парламентарий выразил мнение, что "власти Латвии сегодня выбрали два пути - законы и "затюкивание".
"И вот пока затюкивание работает очень успешно", - добавил он.
В июне 2025 года на заседании сейма Латвии, где рассматривался проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации, Росликов, который тогда был депутатом сейма, выступил за сохранение русского языка.
Русскоязычные люди в Латвии вынуждены общаться шепотом, заявил депутат
Вчера, 06:55
 
